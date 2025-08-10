Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman, core çalışması ile başlayıp, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti.

FENERBAHÇE 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programla da idman noktalandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı

Katliam gibi kaza! 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

morinho fb camiası ve türk futboluyla alay ediyor. sezonu tamamlayamaz. ali koç un en büyük hatası bu kendini begenmiş portekizli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.