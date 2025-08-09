Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, core hareketleri ve çabukluk çalışmaları ile başladı.

FENERBAHÇE, 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam Avrupa'yı unutmuş Süper ligde ağlama seramonileri yapmaya başladı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
