Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.