Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazır

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalara odaklanıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Feyenoord ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha ortasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık toplantının ardından başladı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümde ise, Feyenoord maçının taktiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Becao takımdan ayrı çalışarak hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda ekibi Feyenoord ile de Kuip Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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