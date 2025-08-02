Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaparak devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.

FENERBAHÇE, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Daha sonra reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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