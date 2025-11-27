Haberler

Fenerbahçe - Ferencvaros Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlik ile Sona Erdi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken, maçın ilk yarısı geçtiğimiz dakikalarda yaşanan önemli pozisyonlara rağmen 0-0 berabere tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Marco Asensio'nun pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Archie Brown'un son çizgiye inip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Marco Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Cebrails Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topu alan Barnabas Varga ilerleyip içeri çevirdi. Ön direkte bulunan Bamidele Yusuf'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defansın arkasına sarkan Bamidele Yusuf'un ceza sahası içinde plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş, Jhon Duran

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ferencvaros: Denes Dibusz, Ibrahim Cisse, Toon Raemaekers, Gabor Szalai, Cebrails Makreckis, Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Cadu, Barnabas Varga, Bamidele Yusuf

Yedekler: Daniel Radnoti, David Grof, Bence Ötvös, Julio Romao, Barnabas Nagy, Callum O'Dowda, Alex Toth, Adam Madarasz, Jonathan Levi, Zsombor Gruber, Lenny Joseph

Teknik Direktör: Robbie Keane

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
