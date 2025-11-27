Haberler

Fenerbahçe Ferencvaros'la 1-1 Beraber Kaldı

Fenerbahçe Ferencvaros'la 1-1 Beraber Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Maçta Talisca'nın attığı golle eşitliği sağlarken, Fenerbahçe son dakikalarda 10 kişi kaldı.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan mücadeleyi hakem Ricardo da Burgos yönetti. Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola yaptı. Fenerbahçe karşılaşmaya, "Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri" 11'i ile çıktı. Konuk ekip Ferencvaros ise "Dibusz, Cisse, Reamaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga ve Bamidele Yusuf" 11'i ile sahada yer aldı.

Maçın ilk 20 dakikasında gol sesi duyulmazken iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 35'inci dakikada Fenerbahçe gol yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde, En-Nesyri kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada Ferencvaroş tehlikeli geldi. Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Varga içeri çevirdi. Bamidele Yusuf'a çarpan top direkten dışarı gitti. 45'inci dakikada Ferencvaros bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Zachariassen'ın pasında topla buluşan Bamidele Yusuf ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Skriniar, kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Fenerbahçe daha etkili başladı. 57'nci dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı kornerde En Nesyri'nin kafa vuruşunda topa auta gitti. 66'ncı dakikada Varga, konuk ekibi öne geçirdi. Kanichowsky'in sol taraftan kullandığı kornerde kale önüne Varga'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 69'uncu dakika Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle eşitliği sağladı. Levent'in sol kanattan yaptığı ortada Nene, Talisca'ya indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Fenerbahçe 79'uncu dakikada Nene'yle gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nene'nin sert şutunda top üst direkten oyuna döndü. 82'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Talisca'nın sert şutunda Kaleci Dibusz meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 90+1'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, Raenaekers'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.