Fenerbahçe Ferencvaros'la 1-1 Beraber Kaldı

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan mücadeleyi hakem Ricardo da Burgos yönetti. Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola yaptı. Fenerbahçe karşılaşmaya, "Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri" 11'i ile çıktı. Konuk ekip Ferencvaros ise "Dibusz, Cisse, Reamaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga ve Bamidele Yusuf" 11'i ile sahada yer aldı.

Maçın ilk 20 dakikasında gol sesi duyulmazken iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 35'inci dakikada Fenerbahçe gol yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde, En-Nesyri kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada Ferencvaroş tehlikeli geldi. Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Varga içeri çevirdi. Bamidele Yusuf'a çarpan top direkten dışarı gitti. 45'inci dakikada Ferencvaros bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Zachariassen'ın pasında topla buluşan Bamidele Yusuf ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Skriniar, kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Fenerbahçe daha etkili başladı. 57'nci dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı kornerde En Nesyri'nin kafa vuruşunda topa auta gitti. 66'ncı dakikada Varga, konuk ekibi öne geçirdi. Kanichowsky'in sol taraftan kullandığı kornerde kale önüne Varga'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 69'uncu dakika Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle eşitliği sağladı. Levent'in sol kanattan yaptığı ortada Nene, Talisca'ya indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Fenerbahçe 79'uncu dakikada Nene'yle gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nene'nin sert şutunda top üst direkten oyuna döndü. 82'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Talisca'nın sert şutunda Kaleci Dibusz meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 90+1'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, Raenaekers'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.