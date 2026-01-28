Haberler

Fenerbahçe, FCSB maçına hazır

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya temsilcisi FCSB ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlarını sonlandıran sarı-lacivertliler, Bükreş'e hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Archie Brown ve Levent Mercan, takımdan ayrı koştu.

Hafif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, antrenmanda yer almadı ve bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek.

FCSB ile Fenerbahçe arasında National Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

