Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turuna kalmayı başardı.
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)
FCSB: Tarnovanu, Pantea (Dk. 70 Cretu), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (Dk. 46 Popescu), Olaru (Dk. 66 Toma), Politic (Dk. 46 Cisotti), Thiam
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Dk. 62 Yiğit Efe Demir), Fred, Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 71 Asensio), Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Goller: Dk. 19 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ), Dk. 71 Cisotti (FCSB)
Sarı kartlar: Dk. 28 İsmail Yüksek, Dk. 78 Ederson, Dk. 86 Fred ( Fenerbahçe ), Dk. 89 Cisotti (FCSB)
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan sarı-lacivertlilerin, muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.
51. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Sağdan Thiam'ın yerden penaltı noktasına ortasında gelişine müsait durumda Alhassan'ın şutunda kaleci Ederson topu tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
59. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
71. dakikada FCSB beraberliği yakaladı. Soldan gelişen atakta Radunovic'in arka direğe ortasına hareketlenen Cisotti'nin altıpasın gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.
78. dakikada sağdan yapılan ortada savunmada Çağlar Söyüncü'nün iyi uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının solunda Thiam'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Popescu'nun uzak direğe plasesinde Ederson, son anda meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.