Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turuna kalmayı başardı.

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)

FCSB: Tarnovanu, Pantea (Dk. 70 Cretu), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (Dk. 46 Popescu), Olaru (Dk. 66 Toma), Politic (Dk. 46 Cisotti), Thiam

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Dk. 62 Yiğit Efe Demir), Fred, Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 71 Asensio), Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Goller: Dk. 19 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ), Dk. 71 Cisotti (FCSB)

Sarı kartlar: Dk. 28 İsmail Yüksek, Dk. 78 Ederson, Dk. 86 Fred ( Fenerbahçe ), Dk. 89 Cisotti (FCSB)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan sarı-lacivertlilerin, muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

51. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Sağdan Thiam'ın yerden penaltı noktasına ortasında gelişine müsait durumda Alhassan'ın şutunda kaleci Ederson topu tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.

59. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

71. dakikada FCSB beraberliği yakaladı. Soldan gelişen atakta Radunovic'in arka direğe ortasına hareketlenen Cisotti'nin altıpasın gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.

78. dakikada sağdan yapılan ortada savunmada Çağlar Söyüncü'nün iyi uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının solunda Thiam'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Popescu'nun uzak direğe plasesinde Ederson, son anda meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı