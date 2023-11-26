Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fenerbahçe'de 7 eksik oyuncu bulunurken, İsmail Yüksek cezasının ardından takıma dahil oldu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kartal, Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'e, Zajc'ın yerine İsmail Yüksek'e görev verdi. Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko."

SARI-LACİVERTLİLERDE 7EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc yer alamadı. Ayrıca sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred ile Djiku da kadroya alınmadı.

İSMAİL YÜKSEK TAKIMA DAHİL OLDU

Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren İsmail Yüksek, takıma dahil oldu. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek, cezasının ardından ekipte yer aldı. İsmail Yüksek, Fatih Karagümrük maçında 11'de yer aldı.

KİNG YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de Norveçli futbolcu Joshua King, Fatih Karagümrük maçına yedek soyundu. King, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçında takıma dahil oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 2 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, geçtiğimiz haftaki Sivasspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Erdem, kaleci Emre'nin yerine sakatlığı sona eren Dituro'ya, Nazım'ın yerine Mendes'e görev verdi. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven Yalçın."