Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü Konuk Ediyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 4 maçını kazanırken, Karagümrük ise 5 maçtır kaybediyor. Milli maç arasının ardından galibiyet peşinde olan Fenerbahçe, önemli eksiklerle sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İki takım lig tarihinde 17. kez kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle alarak 16 topladı ve averajla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucunda 3 puanla son sırada yer alıyor. Ligde son maçında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Karagümrük maçıyla beraber yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Ligde 17. randevu

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

Son 4 maçı Fenerbahçe kazandı

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

2022'de 9 gollü maç

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022'de Kadıköy'de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Milan Skriniar cezalı

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Karagümrük 5 maçtır kaybediyor

Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.

Ali Şansalan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
