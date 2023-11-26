Fenerbahçe-Fatih Karagümrük Maçında Fatih Karagümrük 1-0 Önde
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.
25. dakikada Dzeko'nun indirdiği topa ceza yayı içinde sahip olan Szymanski'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
34. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Szymanski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya gitti.
36. dakikada Szymanski'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
39. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içi sol tarafında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Can Keleş kaleciyi çalımlayıp dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisi üzerinde bulunan Ferdi'nin bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Necat Aydın, Yusuf Akçiçek, Kent, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Ayçiçek, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Sturaro, Adnan Uğur, Paoletti, Lasagna, Serdar Dursun, Shukurov
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Gol: Can Keleş (dk. 39) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ceccherini (Fatih Karagümrük), Crespo (Fenerbahçe) - İSTANBUL