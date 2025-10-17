Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 19 Ekim Pazar günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.