Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 2-2 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri attı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan müsabaka 2-2 sona ererken, sarı-lacivertli ekibin gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ve 69. dakikada Youssef En-Nesyri attı.
Öte yandan Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de karşılaşmayı takip etti.
Oynadığı bu hazırlık maçıyla çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek. - İSTANBUL