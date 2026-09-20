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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı

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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında evinde Eyüpspor’u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 5-0 önde bitirdiği maçta 3. galibiyetine ulaşırken 32 yıl sonra 8 gollük bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-lacivertliler 32 yıl sonra 8 gollük galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleden 8-0'lık skorla galip ayrıldı. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, 3. galibiyetine farklı skorla ulaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Konyaspor'u 4-2, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken, Eyüpspor'u da 8 golle yendi.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde oynadığı 13 karşılaşmadaki en farklı galibiyetini Eyüpspor karşısında elde etti.

Süper Lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1'lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0'lık galibiyet ise sarı-lacivertlilerin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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