Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 yendi, 4 gol atan Vedat Muric galibiyeti değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Vedat Muric, tarihi galibiyetle milli araya girmenin takıma iyi geleceğini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, tarihi bir galibiyete imza attıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Ligde 2 haftadır kazanamadıklarını ve sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Muric, "Dürüst olmak gerekirse kötü bir başlangıç yaptık. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme ve taktik disipline bağlı olarak farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir. Bu attığımız gollerin darısı Rize deplasmanına." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarının ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini yineleyen Vedat Muric, "Bu reaksiyonu olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir galibiyet aldık. Milli araya böyle tarihi bir galibiyetle girmek bizim için çok iyi olacak. Milli aradan sonra da yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yapılan eleştirilerin takımı ne yönde etkilediğiyle ilgili de konuşan Muric, şunları söyledi:

"Ben bu konularda biraz daha iyimserim. Böylesine büyük bir kulüpte bunlar doğal. Baskının olması, eleştirinin olması doğal. Bugün hocası, futbolcusu, yönetimi ve taraftarıyla inanılmaz bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Kaynak: AA