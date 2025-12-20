Fenerbahçe, Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

(İstanbul) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İKAS Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Sarı lacivertliler 27'nci dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. 34'üncü dakikada Marco Asensio takımının ikinci golünü kaydetti. 75'inci dakikada Jhon Duran'ın golüyle skor 3-0 oldu. 85'inci dakikada sarı laciverlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco itiraz sebebiyle sarı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.