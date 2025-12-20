Haberler

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle maçı kazanan sarı lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sarı kart gördüğü karşılaşmayı rahat bir skorla tamamladı.

(İstanbul) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İKAS Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Sarı lacivertliler 27'nci dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. 34'üncü dakikada Marco Asensio takımının ikinci golünü kaydetti. 75'inci dakikada Jhon Duran'ın golüyle skor 3-0 oldu. 85'inci dakikada sarı laciverlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco itiraz sebebiyle sarı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
