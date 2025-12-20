Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Talisca, Asensio ve Duran'dan geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

ikas Eyüpspor : Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 86 Taşkın İlter), Draguş (Dk. 86 Sadia), Yalçın Kayan (Dk. 66 Ampem), Kerem Demirbay (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Umut Bozok

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 82 Szymanski), Fred (Dk. 89 Bartuğ Elmaz), Asensio (Dk. 89 Haydar Karataş), Talisca (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Yiğit Efe Demir), Duran

Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio, Dk. 75 Duran ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 42 Emir Ortakaya, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor ), Dk. 85 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 90+2 Mert Müldür ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.

83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
