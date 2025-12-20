Haberler

Fenerbahçe, 7. kez kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 39'a çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 7. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 yendi ve bu sezon 7. kez kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a yükseltti.

Ayrıca son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı. Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon galibiyet aldığı Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Eyüpspor ile berabere kaldığı Göztepe ve Samsunspor maçlarında gol yemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
