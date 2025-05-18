Fenerbahçe, Eyüpspor'u 1-0 Önde Bitirdi

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 1-0 Önde Bitirdi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarıda En-Nesyri'nin golüyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in ortasında penaltı noktası sağ tarafında göğsüyle topu kontrol eden Talisca, altıpas üzerinde vuruşunu yapmadan önce kaleci Berke Özer'in müdahalesi sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

27. dakikada sol taraftan Tadic'in yaptığı ortada ön direkte En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in içeri çevirdiği topu altıpas gerisinde En-Nesyri, kafayla ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Tadic, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Dzeko, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan, Emre Mor, Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Bikran Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: En-Nesyri (dk. 32) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Emre Mor (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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