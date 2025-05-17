Fenerbahçe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, 36. haftada Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, çeşitli çalışmalarla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da ikas Eyüpspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.