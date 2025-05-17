Fenerbahçe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da ikas Eyüpspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.