Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL