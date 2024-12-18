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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, takım ısınma, koordinasyon, çabukluk, pas, taktik ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlık geçiren kaleci İrfan Can Eğribayat da antrenmanlara katıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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