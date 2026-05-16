Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası, yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.