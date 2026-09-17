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Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İspanyol futbolcu Marco Asensio, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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