Fenerbahçe, Evinde Puan Kaybı Yaşadı

Fenerbahçe, Evinde Puan Kaybı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak sezon boyunca rakiplerine karşı kaybedilen puanlarla şampiyonluk yarışında geride kaldı. Sezonun sonlarına yaklaşırken, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı evinde kaybedilen puanlar dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

Son 2 maçta 5 puan

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşması öncesi ise 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Kanarya, Kadıköy'de rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.