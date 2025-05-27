Unutulmaz anlar! Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Unutulmaz anlar! Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
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Unutulmaz anlar! Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde üstü açık otobüsle tur atan sarı-lacivertliler binlerce taraftarla coşkuyu yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.

BİNLERCE KİŞİYLE COŞKULU KUTLAMA

Sarı-lacivertliler dün kupayla İstanbul'a gelirken, bugün de kulüp tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Takımın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde üstü açık otobüse binen sporcular ve teknik heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkış yaptı.

Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

MARŞLAR VE BESTELER SÖYLENDİ

Bostancı üzerinden Bağdat Caddesi'ni turlayan Fenerbahçe'ye binlerce taraftar eşlik etti. Taraftarların tıklım tıklım doldurduğu caddede, meşaleler de yanarken marşlar ve besteler söylendi. Takım otobüsünün geçişi esnasında coşku doruğa ulaşırken, oyuncular da otobüs üzerinden kutlamalara katıldı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde turunu tamamladı.

Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe lig de şampiyon olsaydı bunlar sadece stad da geçiş töreni yapardı.. Okan hocam sen nelere kadirsin ??????????

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