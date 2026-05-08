Haberler

Fenerbahçe, Euroleague'de 8. kez Final Four'a gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague play-off serisi 4. maçında Zalgiris Kaunas'ı uzatmalarda 94-90 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve 8. kez Final Four'a katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague play-off serisi 4. maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı uzatmalar sonucu 94-90 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler, 8. kez Final Four'a katılma başarısı gösterdi.

Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk maçı 89-78, ikinci maçı 86-74'lük skorlarla kazandı. Geçtiğimiz çarşamba günü rakibinin sahasında parkeden mağlup ayrılan Fenerbahçe, bugün de deplasmanda normal süresi 80-80 biten karşılaşmayı 94-90 kazandı ve seriyi 3-1'e getirdi. Jasikevicius'un öğrencileri bir kez daha Final Four'a gitmeye hak kazandı.

8. kez Final Four bileti

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 8. kez bu organizasyonda boy gösterecek. 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne alan Kanarya, daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Jasikevicius 7. kez

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 3 sezonda Final Four'a taşıdı. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de 7. kez Dörtlü Final'de mücadele verecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı. Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı