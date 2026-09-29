Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i 100-76 mağlup ederek 2'de 2 yaptı

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Fenerbahçe, Euroleague normal sezonun 2. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup etti ve 2'de 2 yaparak başladı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Tomislav Hordov, Saso Petek, Maxime Boubert

Fenerbahçe: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin IV 13, Melli 11, Juzang 8, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, da Silva 4, Washington 20, Jessup 4, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Voigtmann 1

Başantrenör: Anton Gavel

1 Periyot: 31 - 15

Devre: 50 - 31

3. Periyot: 75 - 51

Kaynak: İhlas Haber Ajansı