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Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Özbek son yolculuğuna uğurlandı

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik yapan Köksal Özbek, Zühtü Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki ayrı dönemde yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Köksal Özbek, Zühtü Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1990-1992 ile 1998-2000 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Yüksek Divan Kurulu Üyesi Derviş Köksal Özbek için bugün ilk olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Daha sonra ise öğle namazına müteakip Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu üyeleri, şube sorumluları, kulüp çalışanları, basın mensupları ve Özbek ailesi katıldı.

Özbek için helallik alınmasının ardından dua edildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köksal Özbek, ebediyete uğurlandı. Özbek'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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