Fenerbahçe eski başkan adayı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 2021 kongresinde başkanlığa aday olan Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti.

Fenerbahçe 2021 kongresinde başkanlığa aday olan fakat sonrasında adaylıktan çekilen Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime girememişti.

Yeşilyurt'un vefatı ile alakalı Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacaktır.

Eyüp Yeşilyurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı