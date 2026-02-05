Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1'lik skorla geçerek galip geldi. Fenerbahçe'nin gollerini Marco Asensio ve Anderson Talisca (2) atarken, Erzurumspor FK'nın tek golü Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ tarafta topu alan Nene, çizgiye kadar inip pasını kale önündeki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
59. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.
65. dakikada sağ taraftan Kerem'in kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Asensio'nun uzak direğe kafa vuruşunda kaleci Erkan uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
70. dakikada sol tarafta topu alan Kerem, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına ara pas gönderdi. Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Talisca, Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay penaltıya hükmetti.
78. dakikada penaltıda beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın sağ tarafa sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
90. dakikada sağ taraftan Mert Müldür'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Erkan meşin yuvarlağı çizgiden çeldi.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Esat Sancaktar, Sabri Öğe
Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın (Mert Müldür dk. 46), Edson Alvarez (Matteo Guendouzi dk. 46), İsmail Yüksek ( Anderson Talisca dk. 46), Anthony Musaba (Marco Asensio dk. 46), Fred, Dorgeles Nene (Alaettin Ekici dk. 85), Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Amar Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar (Yakup Kırtay dk. 79), Adem Eren Kabak, Mert Önal (Sefa Akgün dk. 69), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 46), Cheikne Sylla (Martin Rodriguez dk. 60), Hüsamettin Yener (Salih Sarıkaya dk. 79)
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Marco Asensio (dk. 53), Anderson Talisca (dk. 70 ve 78 pen.) (Fenerbahçe), Mustafa Fettahoğlu (dk. 40) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK) - İSTANBUL