Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri Caner Pekşen Oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri Caner Pekşen Oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, daha önce takımda forma giymiş olan Caner Pekşen'i yeni menajer olarak atadı. Pekşen, 2025-2026 sezonuyla birlikte görevine başlayacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen getirildi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri Caner Pekşen oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen'e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
