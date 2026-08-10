Fenerbahçe'de 2026-27 Hazırlık Programı Açıklandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 6 hazırlık müsabakası oynayacak.
Sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı programı şöyle:
29 Ağustos Cumartesi:
Glint Körfez Basket-Fenerbahçe
1 Eylül Salı:
Fenerbahçe-TOFAŞ
4 Eylül Cuma:
Fenerbahçe-Olympiakos (Girit Turnuvası)
6 Eylül Pazar:
Fenerbahçe-Armani Olimpia Milan/Kızılyıldız (Girit Turnuvası)
9 Eylül Çarşamba:
Fenerbahçe-Esenler Erokspor
13 Eylül Pazar:
Fenerbahçe-Balkan Botevgrad