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Fenerbahçe'de 2026-27 Hazırlık Programı Açıklandı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 6 hazırlık müsabakası oynayacak.

Sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı programı şöyle:

29 Ağustos Cumartesi:

Glint Körfez Basket-Fenerbahçe

1 Eylül Salı:

Fenerbahçe-TOFAŞ

4 Eylül Cuma:

Fenerbahçe-Olympiakos (Girit Turnuvası)

6 Eylül Pazar:

Fenerbahçe-Armani Olimpia Milan/Kızılyıldız (Girit Turnuvası)

9 Eylül Çarşamba:

Fenerbahçe-Esenler Erokspor

13 Eylül Pazar:

Fenerbahçe-Balkan Botevgrad

Kaynak: AA
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