Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

FİNALDE HÜZÜN: EN-NESYRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde bir süre kalan ve üzgün olan En-Nesyri, gözyaşlarını uzun süre durduramadı. Tecrübeli golcünün yaşadığı büyük üzüntü, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TAKIMI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ, DESTEK MESAJLARI GELDİ

Ersin Düzen'in haberine göre Fenerbahçe takımı finali birlikte izledi. En-Nesyri'nin maç sonundaki gözyaşlarının takım arkadaşlarını da üzdüğü, oyuncuya destek mesajları gönderildiği belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da En-Nesyri'yi aradığı ve oyuncuya moral verdiği aktarıldı.