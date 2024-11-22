Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi (19.5 milyon euro) olan Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ın gündeminde. Suudi temsilcisi, Faslı forvet için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi rekor seviyeye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin Talisca hamlesine Al-Nassr, En-Nesyri ile karşılık verdi. Öte yandan Faslı futbolcu için masadaki rakam ciddi seviyelere ulaştı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Al-Nassr, En-Nesyri teklifini 34 milyon euro seviyesine çekti.

REKOR TEKLİFİ REDDETTİLER

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Faslı forvet, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak rekor kıracak. Ancak haber detayında Fenerbahçe'nin 34 milyon euroluk teklifi reddettiği ve daha yüksek bedeller talep ettiği vurgulandı.