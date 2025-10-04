Fenerbahçe, Emlak Konut'u 18 Sayı Farkla Yendi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Emlak Konut'u 18 sayı farkla 71-53 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat
Fenerbahçe: Emma Meesseman 16, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand 9, Iliana Rupert 9, Rebecca Allen 4, Tilbe Şenyürek 11, Şerife Alperi Onar 5, Monique Billings 6, Tuana Ayşegül Vural 3, Ayşe Yılmaz
Başantrenör: Miguel Mendez
Emlak Konut: Jessica Thomas 15, Victoria Macaulay 6, Astou Ndour 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 4, Melek Uzunoğlu 4, Antonia Delaere 6, Petra Holesinska 3, Ceren Akpınar 2, Gizem Başaran
Başantrenör: Anıl Aydın
1. Periyot: 21-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 54-38 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL