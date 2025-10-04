Haberler

Fenerbahçe, Emlak Konut'u 18 Sayı Farkla Yendi

Fenerbahçe, Emlak Konut'u 18 Sayı Farkla Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe, Emlak Konut'u 71-53 mağlup ederek sezonu galibiyetle başlattı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Emlak Konut'u 18 sayı farkla 71-53 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe: Emma Meesseman 16, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand 9, Iliana Rupert 9, Rebecca Allen 4, Tilbe Şenyürek 11, Şerife Alperi Onar 5, Monique Billings 6, Tuana Ayşegül Vural 3, Ayşe Yılmaz

Başantrenör: Miguel Mendez

Emlak Konut: Jessica Thomas 15, Victoria Macaulay 6, Astou Ndour 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 4, Melek Uzunoğlu 4, Antonia Delaere 6, Petra Holesinska 3, Ceren Akpınar 2, Gizem Başaran

Başantrenör: Anıl Aydın

1. Periyot: 21-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 54-38 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.