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Fenerbahçe elendi mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı tek maç mı, ikinci maç var mı, ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi ve ilk maç 3-2'lik Olympiakos üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Fenerbahçe elendi mi? İşte detaylar...

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE İLK MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin 9. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Yunan ekibi, 33. dakikada Fortounis'in ceza sahası içine ara pasında topu alan Stevan Jovetic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fark 2'ye çıktı.

Fenerbahçe elendi mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı tek maç mı, ikinci maç var mı, ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'de Olympiakos maçın 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti. Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Ev sahibi takım 57. dakikada Krunic'in kaptırdığı topta hızlı paslarla geldi ve Chiquinho köşeye yerden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

Sağ kanatta İrfan Can'ın pasıyla topu alan Osayi son çizgiden içeriye çevirdiği sırada yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun ardından Panagiotis Retsos sarı kart gördü. Tadic yerden vuruşla top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Durum 3-1 oldu.

75. dakikada baskıyı arttıran sarı-lacivertlilerde, Ferdi'nin sol kanattan ortasında Szymanski'nin dokunduğu top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can'ın sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu. Skor 3-2'ye geldi.

Haberler.com / Onur Bayram - Spor

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