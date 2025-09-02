Fenerbahçe, Ederson ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Ederson ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Manchester City'den Brezilyalı kaleci Ederson ile 1 yılı opsiyonlu toplamda 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ederson, yeni dönem için oldukça heyecanlı olduğunu ve kulübe şampiyonluklar kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ederson, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak. Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız" dedi.

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
