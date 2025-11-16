Haberler

Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İlk seti kaybeden Eczacıbaşı, ikinci seti alarak durumu eşitledi, ancak Fenerbahçe üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak maçı galip tamamladı.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda ağırladığı Fenerbahçe karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı. Uzayan bölümde kritik sayıları alan Fenerbahçe, seti 28-26, maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
