Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Etti
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İlk seti kaybeden Eczacıbaşı, ikinci seti alarak durumu eşitledi, ancak Fenerbahçe üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak maçı galip tamamladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.
Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı. Uzayan bölümde kritik sayıları alan Fenerbahçe, seti 28-26, maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.