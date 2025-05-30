Fenerbahçe, Dusan Tadic ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic'le de yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ikinci ayrılık yaşandı. Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından sarı-lacivertli kulüp, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Takıma örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın" denildi. - İSTANBUL