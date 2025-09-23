Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açıkken, oyuncuların taktik çalışmaları gizli yapıldı. Ali Koç, idman öncesi oyuncularla vedalaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarını tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pasında çalışması yapıldı.
Antrenmana tedavileri süren Jhon Duran ve Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş katılmadı.
Hafta sonu yapılan olağanüstü Seçimli genel kurulda başkanlığı kaybeden Ali Koç, idman öncesi oyuncularla veda konuşması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Zagreb maçının taktiği üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertliler bugün saat 15.30'a özel uçakla Zagreb'e hareket edecek. - İSTANBUL