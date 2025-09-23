Haberler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açıkken, oyuncuların taktik çalışmaları gizli yapıldı. Ali Koç, idman öncesi oyuncularla vedalaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pasında çalışması yapıldı.

Antrenmana tedavileri süren Jhon Duran ve Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş katılmadı.

Hafta sonu yapılan olağanüstü Seçimli genel kurulda başkanlığı kaybeden Ali Koç, idman öncesi oyuncularla veda konuşması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Zagreb maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertliler bugün saat 15.30'a özel uçakla Zagreb'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.