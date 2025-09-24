Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e Karşı 4 Değişiklikle Çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 4-3-3 formasyonuyla başlayan İtalyan teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı Anderson Talisca'yı cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Talisca'nın yanı sıra İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi de yedek soyundurdu.

40 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Archie Brown, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Dinamo Zagreb karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Nelson Semedo,??????? Sebastian Szymanski ve Marco Asensio yer alırken, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri hücum hattını oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Fred ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.

Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.

Nene 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.

Zajc eski takımına karşı sahada

Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.

Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

3 eksik

Fenerbahçe'de 3 oyuncu Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.