Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Fenerbahçe, Diego Carlos'u Transfer Etti

Fenerbahçe, Diego Carlos'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Carlos, kulübüne katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

Fenerbahçe, Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezlyalı stoper Diego Carlos'u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyeyi stoper bölgesine yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos da, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı defans oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
img

Yağmur Atacan'dan isyan dolu yangın paylaşımı!
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.