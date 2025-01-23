Fenerbahçe, Diego Carlos'u Transfer Etti

Fenerbahçe, Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezlyalı stoper Diego Carlos'u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyeyi stoper bölgesine yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos da, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı defans oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. - İSTANBUL