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Fenerbahçe, Diego Carlos'u Kadrosuna Katıyor

Fenerbahçe, Diego Carlos'u Kadrosuna Katıyor
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Fenerbahçe, Aston Villa'dan transfer ettiği 31 yaşındaki defans Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Diego Carlos, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 29. Brezilyalı futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki defans Diego Carlos, sarı-lacivertlilerin 29. Brezilyalı futbolcusu oldu.

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, bu doğrultuda renklerine bağladığı ilk isim Brezilyalı stoper Diego Carlos oldu. Kanarya, Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Brezilya'da başlayan Diego Carlos, daha sonra Avrupa'ya adım atarak Portekiz ekibi Estoril'e transfer oldu. Porto'nun B takımında 1 sezon kiralık oynayan Carlos, Fransa'da Nantes takımıyla 3 sezon mücadele etti. 2019 yılından itibaren Sevilla'da top koşturan Brezilyalı futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşadı. 2022-2023 sezonu başında Premier Lig takımı Aston Villa'ya imza atan Carlos, 3. sezonunda takımdan ayrıldı.

Diego Carlos, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 29. Brezilyalı futbolcusu oldu.

En fazla Brezilyalılar forma giydi

Sarı-lacivertlilerin 117 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 14 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya ve Sırbistan'dan 8'er futbolcu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Brezilyalı futbolcular şöyle:

"Gerson Candido de Paula, Sergio Ricardo Nerves, Reginaldo Vicente Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizio de Souza (Edu Dracena), Deivid de Souza, Roberto Carlos, Cristian Oliviera Baroni, Andre Dos Santos, Fabio Bilica, Diego Ribas de Cunha, Jose Fernando Viana de Santana (Fernandao), Fabiano Ribeiro, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rodrigo Becao, Frederico Rodrigues de Paula (Fred)."

Ankaraspor'da oynarken Türk vatandaşlığına geçen ve 2007 yazında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Wederson listeye dahil edilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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