Fenerbahçe, Diego Carlos'u Como Kulübü'ne Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como Kulübüne kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.