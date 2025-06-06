Fenerbahçe, Devin Özek'i Futbol Direktörü Olarak Atadı

Fenerbahçe, Devin Özek'i Futbol Direktörü Olarak Atadı
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Fenerbahçe, Bundesliga'dan gelen Devin Özek'in futbol direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Okan Özkan ise futbol koordinatörü olarak görevine devam edecek.

FENERBAHÇE futbol direktörlük görevine Devin Özek'in getirildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerde son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığını üstlenen Okan Özkan'ın ise Futbol Koordinatörü olduğu ifade edildi.

Uzun yıllar Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de görev alan Devin Özek son olarak Futbol A Takım Direktör Yardımcısı pozisyonunda görev almıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek'e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan'a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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