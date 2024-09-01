Fenerbahçe derbisini kaçıracak mı? Sakatlanan Icardi'nin ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu
Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sakatlığına dair açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini bildirdi. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.
Galatasaray, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
ICARDI'DE SON DURUM
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
NASIL SAKATLANDI?
Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.
3-4 HAFTA YOK
Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.