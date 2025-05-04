Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı derbi maç için stada geldi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Ülker Stadyumu'na ulaşmış durumda.
- Fenerbahçe, derbi için stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor