Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı

Spor Haberleri

- Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı.

- Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertliler, tesislerden otobüsle ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor

Fenerbahçe Nef Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title