Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı

- Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı.