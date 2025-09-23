Haberler

Fenerbahçe Deplasmanda Dinamo Zagreb ile Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Maksimir Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin kadrosunda sakat ve ceza oyuncuları yer almazken, takımın listesi belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Dinamo Zagreb'in konuğu olacak. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Zagreb kafilesi de belli oldu. Sakatlıkları süren Jhon Duran ve Alvarez'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Zagreb karşılaşmanın kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Brown, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Nene, En-Nesyri, Cenk Tosun."

