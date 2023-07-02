Fenerbahçe'den üç oyuncu ayrıldı

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Pelkas ve Alioski'nin sözleşmeleri sona ererken, Berisha'yı Augsburg transfer etti.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.