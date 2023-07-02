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Fenerbahçe'den üç oyuncu ayrıldı

Fenerbahçe'den üç oyuncu ayrıldı

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Fenerbahçe, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Pelkas ve Alioski'nin sözleşmeleri sona ererken, Berisha'yı Augsburg transfer etti.

p> Fenerbahçe, sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ile Ezgjan Alioski'nin yanı sıra Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandığı Mergim Berisha'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dimitris Pelkas Mergim Berisha Ezgjan Alioski Fenerbahçe Spor Haberler

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